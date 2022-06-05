Як можна працевлаштуватися ВПО на іншому підприємстві: пояснює експерт

Трудове законодавство зазнало чималих змін, починаючи з 24 лютого, і наразі виникає багато питань, які потребують змістовних та зрозумілих відповідей. Найбільш поширені питання пояснила голова Комітету з трудового права НААУ Вікторія Поліщук.

— Як можна працевлаштуватися внутрішньо переміщеній особі (ВПО) на іншому підприємстві?

— Якщо особа не звільнена з попереднього місця роботи, то вона має право працевлаштуватися на іншому підприємстві. Працівник може оформлюватися за строковим, за безстроковим трудовим договором. У даному разі — це буде суміщення. Якщо у працівника призупинено дію трудового договору він аналогічно може працевлаштуватись на іншому підприємстві. Інформація про всі нарахування і виплати буде акумулюватися у Пенсійному фонді та податковій. Трудовий стаж і пенсія гарантуються працівнику.

— Як звільнити працівника, з яким призупинено дію трудового договору?

— Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення не дорівнює звільненню. Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Роботодавець не виплачує заробітну плату під час призупинення, але має фіксувати суму зарплати, яку працівник не отримав за час, коли трудові відносини призупинили, а також розмір єдиного соціального внеску, який мав би сплатити роботодавець.

Законом України не передбачено особливостей щодо звільнення та проведення розрахунків з працівниками, з якими призупинено дію трудового договору. Це означає, що в день звільнення роботодавець має видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним остаточний розрахунок у встановлені строки, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. А ще мають бути виплачені працівникові за рахунок коштів роботодавця з урахуванням вимог, встановлених ст. 116 КЗпП. Оскільки компенсувати заробітну плату має держава-агресор, то доцільно отримати від роботодавця інформацію про заробітну плату, розмір гарантійних та компенсаційних виплат на час призупинення дії трудового договору.

— Якими є підстави для укладання строкових трудових договорів?

— Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Підставою для укладення строкового трудового договору на вимогу працівника є його заява про прийняття на роботу, в якій вказуються обставини або причини, що спонукають працівника найматися на роботу за строковим трудовим договором, а також строк, протягом якого він працюватиме. При укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюється погодженням сторін і може визначатись як конкретним терміном, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівниці з відпустки по вагітності, родах і догляду за дитиною). В умовах воєнного стану з метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцеперебування яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. Строк, на який працівник наймається на роботу, обов`язково має бути вказаний у наказі про прийняття на роботу, інакше буде вважатися, що працівник прийнятий на роботу за безстроковим трудовим договором.

Порядок оформлення трудових відносин за строковим трудовим договором такий же, як і за безстроковим. Але при цьому факт укладання трудового договору на певний строк чи на час виконання певної роботи повинен бути відображений як у заяві працівника про прийняття на роботу, так і в наказі чи розпорядженні роботодавця, яким оформляється цей трудовий договір. Якщо є працівники за строковими трудовими договорами і вони є мобілізованими, то факт закінчення дії договору не дозволяє звільнити такого працівника. Звільнення можливе тільки після демобілізації.

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