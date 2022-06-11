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Байден: Зеленський не хотів чути про російське вторгнення, що готувалося

14:50 11 червня 2022
Джо Байден

У п'ятницю, 10 червня, президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський відкидав попередження про російське вторгнення, яке готувалося, і що почалося 24 лютого. Виступаючи в Лос-Анджелесі на зустрічі зі збору коштів для Демократичної партії, Байден сказав: «Знаю, багато хто вважав, що я перебільшував тоді, але я знав, і ми мали дані, які підтверджували це. Дані, які говорили — Путін перетне кордон. Сумнівів не було. Але Зеленський не хотів і чути про це, як і багато інших».

Як повідомляє Bloomberg, Байден після цього додав: «Я розумію, чому вони не хотіли чути це». Він визнав, що ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну виглядала надуманою.

Президент США звинуватив путіна у спробі «знищити не просто націю, а цілу культуру українців». Байден вважає, що російський лідер сприймає Київ виключно як «мати міст росіян». Зазнавши невдачі у захопленні Києва, путін тепер сподівається взяти під контроль весь Донбас. Українська армія проводить контратаки у Харківській та Херсонській областях.

В Україні вже відреагували на заяву Байдена.

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