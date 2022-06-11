Хто кого не чув ще питання: в Україні відповіли на зауваження Байдена про «невіруючого» Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, який в лютому з недовірою поставився до даних західної розвідки про заплановане вторгнення рф, просив про превентивні санкції проти Кремля, але партнери «не хотіли чути». Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, пише LIGA.net.

Він коментував слова президента США Джо Байдена, який сказав, що взимку Зеленський нібито «не хотів чути» попередження про небезпеку широкомасштабного вторгнення росії. Никифоров нагадав, що в той період Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом: лідери детально обмінювалися думками та оцінками ситуації.

«Тому фраза „не хотів чути“ ймовірно вимагає уточнення. До того ж якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери „не хотіли нас чути“», — додав речник Зеленського.

Як писали «ФАКТИ», перші ознаки намірів Росії вторгнутися в Україну, що й було скоєно 24 лютого, західна розвідка фіксувала ще рік тому, коли рф нарощувала сили на тимчасово окупованих територіях, а вже у середині літа стало зрозуміло, що невелика група російських чиновників планує широкомасштабну операцію.

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