Рашисти намагаються за будь-яку ціну створити картинку «безтурботного кримського літа» на фоні масштабної агресії проти України. Саме тому фейковий «голова Криму» Сергій Аксьонов, якого обвинувачують у держзраді, продовжує обіцяти кримчанам 2,4 мільйона відпочивальників, яких нібито доставлять залізницею з 1 червня до 30 вересня цього року. Хоча максимальна спроможність «кримської» залізниці окупантів становить за три місяці літа близько 800 тисяч осіб.

«Окупант Аксьонов просто вдається до звичного для нього з років „роботи“ в бандитському угрупуванні „Сейлем“ маніпулювання цифрами — адже 2,4 мільйона протиправних пасажирів мають їхати у два боки, а тому їх за чотири місяці, за його ж цифрами, буде 1,2 мільйона осіб, — повідомляють у Асоціації реінтеграції Криму. — Але за усіх бажань агресора цифра при максимальній закупці місць, буде трохи менше, десь 700 тисяч. Тому загальна кількість „російських туристів“ у Криму цьогоріч буде нагадувати Аксьонову часи його „бурхливої молодості“ 1993−1994 років та ймовірно становить „абсолютний рекорд“, правда — геть не такий, що обіцяють російські керманичі. Попри все, кримські колаборанти та окупанти готуються до „високого сезону“. Зокрема, у Севастополі фейкові „законодавчі збори“ запропонували державній думі росії запровадити великі штрафи за „ЛГБТ-пропаганду“, а „на місцях“ кримські нічні заклади отримали попередження про „неприпустимість аморальних вечірок“ на фоні „спеціальної операції“. Також фейковий „уряд“ Криму учергове звітував про „повне знесення“ торгових точок на плато Ай-Петрі».

Тож за таких умов «туристам» будуть пропонувати відвідати хіба що «паради севастопольської Росгвардії», яка щойно повернулася з награбованим із тримісячних «тилових» каральних рейдів по материковому півдні України, та всілякі «фестивалі», типу «Великого руського слова».

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