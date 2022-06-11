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Військовим, які отримали інвалідність, розмір пенсії тепер розраховують по-новому: що змінилося

17:32 11 червня 2022
Парковка для інвалідів

Пенсійні виплати військовослужбовцям, які отримали інвалідність у результаті війни, раніше були прив'язані до прожиткового мінімуму, що переглядається тричі на рік, а тепер «мінімалку» визначили у фіксованому числовому вираженні.

Як пише «НВ», йдеться про зміни, що набули чинності, стосовно пенсійного законодавства.

Зазначається, що раніше мінімальний розмір такої пенсії регламентувався прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, у відсотковому вираженні:

  • для I групи — 120%
  • для ІІ групи — 110%;
  • для ІІІ групи — 105% прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що з січня цього року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1934 гривні, з 1 липня його мають збільшити до 2027 гривень, а у грудні — до 2093 гривень.

Тепер для військових з інвалідністю мінімальні виплати зафіксовано на наступному рівні:

  • для І групи — 5025 гривень;
  • для ІІ групи — 4610 гривень;
  • для III групи — 4396 гривень.

Для цих виплат передбачено механізм індексації.

Раніше у Пенсійному фонді повідомляли про підвищення виплат пенсіонерам, які відстрочили вихід на заслужений відпочинок.

Фото Pixabay

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