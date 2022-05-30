Підвищення обов'язково буде: Лазебна підтвердила зростання пенсій з липня

Наразі в Україні триває процес індексації пенсій людям, які після досягнення пенсійного віку продовжили працювати, а влітку мають підвищити виплати пенсіонерам, у кого вони, зокрема, прив'язані до прожиткового мінімуму.

«Я сподіватимусь, що наші можливості дозволять виконувати календар підвищення пенсій. Це зробили у березні, коли була вже війна, а ми проіндексували пенсії … Наступне підвищення буде з липня, воно буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму, і ми зробимо перерахунок пенсіонерам. Там перераховуються надбавки за стаж понаднормовий, додаткові виплати, що прив'язані до прожиткового мінімуму» , — цитує міністерку соціальної політики Марину Лазебну «УНІАН».

До речі, пенсіонери, які працюють, отримають підвищені виплати теж влітку, хоча індексація, згідно із законом, їм проводиться у квітні. «Є складності щодо звітності роботодавців, у яких працюють ці пенсіонери… тому зараз за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок, і пенсіонери, які працюють, з червня отримають перераховані пенсії. Але виплата йтиме і за квітень, і за травень, бо за законодавством автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня», — пояснила вона.

Щодо українських пенсіонерів, які виїхали за кордон, то виплати вони вчасно отримають на банківські картки. Ті громадяни, які раніше отримували виплати через поштові відділення, можуть змінити спосіб отримання пенсії, наприклад, через особистий кабінет на сайті ПФУ. Або ж гроші чекатимуть на них в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю The Economist заявляв, що через широкомасштабне вторгнення російської армії у 2022 році ВВП в Україні скоротиться більш ніж на 40 відсотків. І зазначав, що якщо війна затягнеться, влада буде змушена скорочувати бюджетні витрати, зокрема й захищені — зарплати, пенсії та соціальні виплати.

Фото Pixabay

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