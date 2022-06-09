Пенсіонерам, які відтермінували вихід на пенсію, збільшили виплати: скільки вони тепер отримуватимуть

У ПФУ, де раніше повідомляли про ситуацію з виплатами пенсій у червні, розповіли про збільшення виплат пенсіонерам, які відтермінували вихід на заслужений відпочинок.

«Відповідно до законодавства, яке діяло до 30 квітня 2022 року, до пенсій за віком особи, які після призначення пенсій працювали та відмовились від отримання пенсій, або після набуття права на пенсію працювали і виявили бажання отримувати пенсію з більш пізнього строку, встановлювались надбавки. Згідно із Законом України „Про пенсійне забезпечення“, вони становили 10% основного розміру пенсії (що виплачувалися до дати набрання чинності Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ — 01.01.2004) за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%», — пояснюють у Пенсійному фонді.

Зазначається, що у залежності від кількості років роботи після призначення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня 2022 року становить (у відсотках основного розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»):

за 1 рік роботи — 6%,

за 2 роки -12%,

за 3 роки — 18%,

за 4 роки — 24%.

Виплата перерахованих пенсій буде проведена у червні з доплатою з 30.04.2022.

У ПФУ навели такий приклад перерахунку. Пенсіонер отримував 40% надбавки за 4 роки роботи після досягнення пенсійного віку (60 грн). З 30.04.2022 надбавка становить 24% основного розміру пенсії. Якщо основний розмір пенсії, наприклад 2150,00 грн, то надбавка складає 516 грн (24% х 2150, 00 грн).

Нагадаємо, що у червні підвіщені виплати мають отримати пенсіонери, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку. Їм зробили перерахунок з квітня поточного року. Виняток — працюючі пенсіонери, пенсії яких виплачуються у мінімальних розмірах. Для них перерахунки здійснюватимуться у липні.

Фото Pixabay

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