Зі святом Святої Трійці: добрі вітання, вірші та листівки

В Україні 12 червня 2022 року православні християни відзначають Трійцю. У цей час прийнято вітати близьких, надсилаючи їм вітання та листівки.

***

Вітаю зі світлим, гарним святом Пресвятої Трійці! Нехай це торжество поєднує щиру радість, веселість, глибокий молитовний настрій, любов Бога, яка вміщує все. Бажаю сил і розуміння дотримуватись заповідей, вдумливо читати слово Боже, брати участь у Таїнствах Церкви. Слава вічного єднання — Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух, благодаті, добрих діл, віри!

***

Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день у тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло добра і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання та виконання бажань!

***

Вітаємо зі світлим християнським святом — Трійцею! Відчиніть вікно, впустіть літо та святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в дім лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру у краще. Непохитної віри, Божої милості та дарування, чуйного серця та доброти. Нехай Ваша душа не знає смутку і світиться щастям. Спокою, безпеки та миру вам та вашому дому!

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

Вділи всі зелені шати —

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

Раніше Олена Громова, етнограф, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово), розповіла «ФАКТАМ» про обряди, народні традиції свята Трійці, а також про те, як підготуватися до нього та обрати зелень.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter