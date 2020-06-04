День Святой Троицы: традиции и запреты праздника

Украина

В воскресенье, 7 мая, православные и грекокатолики отмечают Троицу. Один из 12 самых больших праздников в году приходится на 50-й день после Пасхи, поэтому называется еще и Пятидесятницей. Церковь вспоминает о величайшем событии, произошедшем через 10 дней после Вознесения Христа на небо. На апостолов, находившихся вместе с Пресвятой Богородицей на горе Сион в Иерусалиме и пребывавших в постоянной молитве, сошел Святой Дух. Как описано в Евангелие, на десятый день после Вознесения внезапно раздался шум с небес и Святой Дух в виде языков пламени сошел на каждого из апостолов. Таким образом была явлена третья ипостась Триединого Бога — Святой Дух.

История праздника

Праздник Святой Троицы был установлен апостолами, но в церковном календаре появился после 325 года. Тогда на первом Вселенском Никейском соборе учение о Троице было принято как христианский догмат и выражено в символе веры, который знает теперь каждый христианин.

Кроме того, Пятидесятница считается еще и днем рождения Вселенской апостольской церкви. Ученики Спасителя смогли проповедовать Христианское вероучение всем народам благодаря тому, что получили от Святого Духа дар свободно говорить на разных языках. Апостол Петр в день Пятидесятницы произнес свою первую проповедь, после которой около трех тысяч человек приняли христианство.

Традиции праздника

Сам праздник Троицы и всю неделю после него в народе называют «Зеленими святами», в обычаях которых гармонично переплелись традиции христианства и обряды древних славян. Так, во всех уголках Украины в этот период принято собирать лекарственные травы, украшать ветвями свои дома. Эти обычаи дошли до нас от языческих предков, которые в начале лета еще и задабривали русалок теплым хлебом, гадали на ветках березы, составляли из трав и цветов букеты-обереги.

Согласно же христианским традициям, верующим полагается в праздничный день обязательно побывать в храме, помолиться о здоровье и упокоении ближних, помочь милостыней нуждающимся. В церковь на Троицу люди шли с особыми букетами — из полыни, мяты и других трав и тройной свечой, которая называется «трiйця».

После литургии можно пригласить в дом гостей и щедро угостить их молочными и мясными блюдами. Ведь уже через неделю после Троицы, с 15 июня, начнется Петров пост. В этом году он продлится почти месяц. Пост закончится 12 июля — в праздник святых апостолов Петра и Павла.

Что можно делать

Можно украсить дом к празднику ветками и букетами. Согласно древним традициям, для украшения жилища используются чабрец, полынь, любисток, аир. Ломали также ветки березы, клена, липы, осины, жасмина. Вербу не трогали, поскольку она уже сполна «расплатилась» с людьми в Вербное воскресенье. Зеленые листья раскладывают на подоконниках, на полу, ими принято обрамлять иконы. На образа также вешают небольшие веночки из трав. В старину такие венки освящали в церкви и хранили весь год — с верой, что они защитят дом от всякого зла.

По традиции, «озеленяют» ветками не только дома, но и храмы, ведь зеленый цвет — символ животворящей силы Святого Духа. Поэтому священники в День Святой Троицы служат в зеленом облачении.

«Нарядными» и зелеными дома и храмы остаются целую неделю — до начала Петрова поста.

Считается, что сорванные на Троицу целебные растения обладают особой силой. Поэтому наши предки в этот период собирали и заготовляли на целый год ромашку, медуницу, бузину, мать-и-мачеху, душицу, алтей, арнику… Кстати, по народным обычаям, если родители хотят, чтобы дочь поскорее вышла замуж, да еще и за обеспеченного мужчину, то рвать медуницу должен глава семьи. Тогда свадьбу сыграют уже осенью. А вот, к примеру, тысячелистник полагается собирать матери, чтобы весь год семья была здоровой и крепкой.

Чего нельзя делать

Как и в другие большие праздники, нельзя работать, заниматься хозяйственными делами, трудиться на земле.



Нельзя ссориться с ближними и сквернословить.

Не положено выбрасывать в мусор ветки и травы, которые использовались для украшения дома. Так называемое «троїцьке зiлля» наши предки сушили и использовали для приготовления настоев, отваров, чаев. А ветки после праздников сжигали, приговаривая: «Дякую тобi, деревце Боже, що ти нечисть вiд мене вiдганяло i через мене зiв`яло».

Что приготовить к празднику

В старину к Троице обязательно пекли калачи — два больших, чтобы положить на праздничный стол, и много маленьких, чтобы раздать после панихиды бедным и одиноким людям, старикам.

Хозяйки готовили к обеду несколько мясных и молочных блюд. К примеру, во всех регионах Украины варили холодец — свиной или из петуха. В западных областях делали голубцы с салом и кукурузной крупой, тушили ребрышки с черносливом, варили кулеш. К слову, последнее блюдо традиционно и для центральной Украины, только тамошние хозяйки используют не кукурузную крупу, как на западе, а пшено, заправляя кашу толченным с зеленью салом. Еще к Троице варят зеленый борщ, лепят вареники с творогом, вишней и клубникой. Из напитков на столе — компот из ягод, кисель, вино, пиво, медовуха и традиционные крепкие настойки.

Стол к празднику покрывают белой скатертью, в центре ставят вазу с цветами и травами. На обед принято приглашать родственников и кумовьев.

Как отмечают праздник

Троицу праздновали весело. В первый день застолье устраивали дома. А в понедельник, который называется День Святого Духа, люди после церковной службы собирались в шинке — выпивали, закусывали, пели, танцевали. Причем приходили в заведение женщины и мужчины отдельно. Считалось, что парами ходить опасно: русалки позавидуют семейному счастью и заберут на тот свет одного из супругов.

А молодежь устраивала забавы на природе — в лесу, на берегу речки. Парни и девчата разжигали костры, играли, танцевали… У девушек был особый ритуал — «завивання берiзки». Деревце украшали лентами, сплетали ветки в косы и венки, водили вокруг хороводы. Считалось, что дерево имеет особую силу, которой может поделиться с человеком, да еще и предскажет судьбу: если на следующий день венки не завянут, значит, девице скоро сватов встречать. Согласно поверью, узнать свою судьбу на «Зелені свята» можно было и заглянув в воду, в которой «мавки купалися до сходу сонця».

Приметы Троицы

Если на Троицу идет дождь, то все лето будет дождливым.

На Троицу ливень — будет много грибов.

Также дождь на Троицу к потеплению.

В этот день именины отмечают: Иван, Иннокентий, Федор, Виктория и Елена.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отмечают Пятидесятницу католики. В западной церкви День Святой Троицы и Пятидесятница — это разные праздники.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Украине в связи с празднованием Троицы понедельник, 8 июня, будет выходным днем.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter