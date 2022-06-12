Проведуть під грифом «таємно»: військовий експерт розповів, який хитрий хід може застосувати Україна у війні з рф

Відомий військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає цілком можливим, що українська влада може не обмежуватися проханнями про надання нам важкого озброєння і звернутися за допомогою до приватних військових компаній (ЧВК) з Польщі, Британії, США, Ізраїлю та інших країн.

Про це він сказав в інтерв'ю засновнику видання «Гордон» Дмитру Гордону.

Бійці таких компаній добре володіють західною військовою технікою, а також потребують удосконалення своїх навичок у бойових умовах, що зробить таке припущення привабливим для обох сторін.

«Це цілком можливо», — сказав Олег Жданов у відповідь на запитання, чи можуть до нашої країни запросити ПВК з інших держав.

При цьому пересічний громадянин, на думку експерта, навряд чи дізнається про подібне «запрошення», адже такі факти не будуть афішувати.

«Цілком імовірно, що на етапі контрнаступної операції можливе застосування ПВК. Але знову ж таки, під грифом „таємно“, і ніхто не про це поширюватиметься», — зазначив полковник запасу.

Також Олег Жданов відповів про можливість знищення ЗСУ Кримського мосту (дивіться відео).

Нагадаємо, що в Україні 27 лютого було сформовано іноземний легіон і добровольців, готових воювати на боці нашої країни, дуже багато. Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович. У свою чергу президент Володимир Зеленський того ж дня закликав іноземних громадян вступати до міжнародного легіону територіальної оборони України. А 6 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до міжнародного легіону для боротьби з вторгненням росії. Він зазначив, що українська влада отримала близько 20 тис. заявок від них. Крім того, при ГУР Міноборони України створено розвідпідрозділ міжнародного легіону.

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