34.52 / 35.45 36.34 / 37.69
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Проведуть під грифом «таємно»: військовий експерт розповів, який хитрий хід може застосувати Україна у війні з рф

12:04 12 червня 2022
Проведуть під грифом «таємно»: військовий експерт розповів, який хитрий хід може застосувати Україна у війні з рф

Відомий військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає цілком можливим, що українська влада може не обмежуватися проханнями про надання нам важкого озброєння і звернутися за допомогою до приватних військових компаній (ЧВК) з Польщі, Британії, США, Ізраїлю та інших країн.

Про це він сказав в інтерв'ю засновнику видання «Гордон» Дмитру Гордону.

Бійці таких компаній добре володіють західною військовою технікою, а також потребують удосконалення своїх навичок у бойових умовах, що зробить таке припущення привабливим для обох сторін.

«Це цілком можливо», — сказав Олег Жданов у відповідь на запитання, чи можуть до нашої країни запросити ПВК з інших держав.

При цьому пересічний громадянин, на думку експерта, навряд чи дізнається про подібне «запрошення», адже такі факти не будуть афішувати.

«Цілком імовірно, що на етапі контрнаступної операції можливе застосування ПВК. Але знову ж таки, під грифом „таємно“, і ніхто не про це поширюватиметься», — зазначив полковник запасу.

Також Олег Жданов відповів про можливість знищення ЗСУ Кримського мосту (дивіться відео).

Нагадаємо, що в Україні 27 лютого було сформовано іноземний легіон і добровольців, готових воювати на боці нашої країни, дуже багато. Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович. У свою чергу президент Володимир Зеленський того ж дня закликав іноземних громадян вступати до міжнародного легіону територіальної оборони України. А 6 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до міжнародного легіону для боротьби з вторгненням росії. Він зазначив, що українська влада отримала близько 20 тис. заявок від них. Крім того, при ГУР Міноборони України створено розвідпідрозділ міжнародного легіону.

856

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рашист Петрунін

«Роздягав до спідньої білизни і змушував стояти біля трупів»: оголосили про підозру військовому коменданту із Самари

Старість

Пенсійне посвідчення треба замінити: у ПФУ роз'яснили, в яких випадках знадобиться новий документ

Помідори на грядці

Ніколи не прибирайте цей пасинок у томатів: помідори будуть великими та смачними (відео)

Акція під посольством росії в Києві

Для окупантів розпочнеться пекло: відомий екстрасенс назвав дату програшу війни росією

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.