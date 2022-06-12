«З 15 червня українок почнуть активно призивати до армії»: викрито черговий фейк пропаганди путіна
Деякі російські Telegram-канали розповсюджують фото документа, в якому йдеться, що до 15 червня центри комплектування ЗСУ нібито мають підготувати списки жінок та провести мобілізацію. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
«Низка проросійських Telegram-каналів поширила фото документа, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ С. Шапталою, в якому йдеться, що територіальним центрам комплектування необхідно «
Проте наголошується, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ — «фейк із фейків».
Центр протидії дезінформації зазначає, що нещодавно начальник Чернігівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Гончарук зазначив: «якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби обов'язкового призову на військову службу жінок».
«Застерігаємо! Розповсюджуваний фейк розрахований на „внутрішнього“ споживача і має на меті створення центрів соціальної нестабільності в окремих регіонах України» , — зазначають у центрі.
Як писали «ФАКТИ», раніше начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко розповів, що незважаючи на оголошену в Україні мобілізацію, жінки можуть бути призвані лише за їхньою згодою.
Фото: vechirniy.kyiv.ua82
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