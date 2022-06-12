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«З 15 червня українок почнуть активно призивати до армії»: викрито черговий фейк пропаганди путіна

14:35 12 червня 2022
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Деякі російські Telegram-канали розповсюджують фото документа, в якому йдеться, що до 15 червня центри комплектування ЗСУ нібито мають підготувати списки жінок та провести мобілізацію. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

«Низка проросійських Telegram-каналів поширила фото документа, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ С. Шапталою, в якому йдеться, що територіальним центрам комплектування необхідно «до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, які стоять на військовому обліку… та провести мобілізацію, а до 31.06.2022 року організувати заходи щодо постановки на військовий облік жінок віком від 18 до 60 років», — повідомляють у центрі.

Проте наголошується, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ — «фейк із фейків».

Центр протидії дезінформації зазначає, що нещодавно начальник Чернігівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Гончарук зазначив: «якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби обов'язкового призову на військову службу жінок».

«Застерігаємо! Розповсюджуваний фейк розрахований на „внутрішнього“ споживача і має на меті створення центрів соціальної нестабільності в окремих регіонах України» , — зазначають у центрі.

Як писали «ФАКТИ», раніше начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко розповів, що незважаючи на оголошену в Україні мобілізацію, жінки можуть бути призвані лише за їхньою згодою.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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