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Мобілізація в Україні: військовий комісар розповів, хто може бути призваний лише за власним бажанням

16:15 4 червня 2022
Мобілізація в Україні

Незважаючи на оголошену в Україні мобілізацію, серед громадян є ті, хто може бути призваний лише за їхньою згодою. Про це в інтерв'ю Lviv.Media сказав начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко.

Йдеться про жінок.

«Законом України не передбачено обов'язкового призову жінок по мобілізації та необхідності в цьому на даний момент не має», — сказав начальник обласного військкомату Львівщини.

Зазначимо, що, за даними Міноборони, станом на грудень 2021 року у ЗСУ служили 57 тисяч жінок, тобто майже 22% всього особового складу. Із них близько 32 тисяч — саме військові (понад 12% особового складу). Але після 24 лютого 2022 року дуже багато жінок пішли до підрозділів територіальної оборони та війська.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні, де після початку широкомасштабної агресії росії запровадили заборону на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, Кабмін вніс зміни до правил перетину держкордону військовозобов'язаними чоловіками.

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