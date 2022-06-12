«Цю країну не перемогти!» Вєрка Сердючка епічно виступила у метро Києва (фото, відео)

Популярний співак Андрій Данилко, який дотепно відреагував на заборону в'їзду в країну-агресора, виступив в образі співачки Вєрки Серючки з концертом у метро столиці.

Про це написав як сам Андрій у Instagram, так і його добрий знайомий Юрій Горбунов.

Як відомо, Вєрка Сердючка здійснила свій «епохальний виступ» у рамках благодійного концерту грузинської зірки Ніно Катамадзе.

А ведучий та продюсер Юрій Горбунов, який з початку повномасштабної війни став волонтером та активно допомагає Україні, «нахабно» скористався становищем і став ведучим заходу.

На сторінці в Instagram зірка поділилася фрагментами виступу Сердючки, які він встиг зняти на сцені.

Судячи з відео, Сердючка виконала свій хіт Dancing Lasha Tumbai, а також презентувала нову україномовну пісню «Є пропозиція».

«Концерт у метро на „Майдані Незалежності“! Даша Астаф'єва та Вєрка Сердючка для воїнів ЗСУ, тероборони, прикордонників, лікарів, залізничників та волонтерів! Ведучий — ваш покірний слуга! Неймовірні емоції та відчуття! Віримо, що зовсім скоро концерти, під мирне небо нашої країни! Слава Україні!» — підписав відео Горбунів.

Шанувальники не дотримали емоцій від побаченого: «Цю країну не перемогти», «супер, ви у нас найкращі, перемога за нами», «українці! Ви бомбардовані просто!».

Нагадаємо, сам Юрій Горбунов під час війни став волонтером, і всерйоз замислюється про усиновлення осиротілої дитини.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter