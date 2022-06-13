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Гроші

Українцям можуть підвищити відсотки за довоєнними кредитами: хто у «зоні ризику»

9:42 13 червня 2022
Графік зростання

В Україні, де фінансові установи поступово скасовують кредитні канікули та повертають програми кредитування, а НБУ підвищив облікову ставку до 25 відсотків, можуть збільшитися відсоткові ставки за кредитами, у тому числі й оформленими до початку широкомасштабної агресії.

Про те, чому так може статися, у коментарі ubr розповіла голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, пише biz.today.ua.

За її словами, різке зростання облікової ставки (на 15 відсотків) призведе до того, що банки будуть змушені підвищити відсотки за гривневими вкладами, зробивши їх прибутковими. Для того, щоби десь взяти на це гроші, фінансові установи збільшать і кредитні ставки. Під це підвищення можуть потрапити і кредити, взяті до 24 лютого.

«Якщо кредит був виданий із фіксованою ставкою, то піднімати її банк зараз не буде. Однак, якщо була прив'язка до облікової ставки — то цілком можливе збільшення кредитної», — зазначила Олена Коробкова.

Нагадаємо, що нещодавно голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв про погодження розробки законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Фото Pixabay

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