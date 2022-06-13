«Яка „Слава Україні“, ви че їб@нулись!»: на телеведучу Ганну Оліцьку та її сина в Німеччині напав неадекват із рашки

На відому журналістку та телеведучу Ганну Оліцьку та її сина в Німеччині напав неадекватний чоловік із росії. Про кричущий інцидент та погрози вона розповіла в Інстаграм.

На вулиці в Німеччині, куди Оліцька виїхала через війну, хлопчик сказав «Слава Україні!». Двоє росіян, почувши це, підійшли до нього і почали кричати матюком.

«Поясніть дитині, що не треба кричати Слава Україні». Ви че їб@нулись! Ви можете кричати «Слава німцям»… Я не хочу чути тут якусь «Славу Україні»… до мене прийшли мої діти і кажуть, що тут кричать «Слава Україні». Ви нацисти, чи фашисти?", — кричав Ганні рашист.

«Фашисти — це ви! Ви напали на нашу країну, ви бомбите нашу країну!» — сказала йому Ганна.

У відповідь посипалися погрози, мати й образи. Рашист кричав, що він 25 років живе в Німеччині.

Оліцька розповіла, що під час конфлікту, в якому чоловіки кричали на неї, поруч стояла дитина, її ніхто не захистив. Жінка, яка проходила повз, щось викрикнула російською на підтримку своїх неадекватних земляків.

Цю історію Анна опублікувала в Інстаграмі. Проте її профіль одразу ж відправили до тіньового бану.

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