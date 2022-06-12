«Відрізали голови та грали ними у футбол»: акторка розповіла про звірства російських окупантів

Українська акторка Тала Калатай розповіла, як російські військові поводилися із мирними жителями Грузії на початку 90-х років.

За її словами, її чоловік, грузинський бізнесмен Лаша Шихашвілі у ті роки перебував у рідній країні.

Добре, що з ним все добре, але російські загарбники не шкодували нікого. Вони спалили сотні людей, ґвалтували дівчат різного віку, відрізали людям голови та грали ними у футбол, — пише УНІАН.

«На стадіоні в Сухумі спалили його першу вчительку та лікаря його матері. Їх обклали шинами і спалили. Ми ж про це не знали, соцмереж не було. І Путіна тоді не було», — розповіла Калатай.

Вона додала, що на початку війни в Україні її чоловік наполіг на тому, щоб вони виїхали з України, оскільки він дуже переживав за їхню 16-річну доньку.

«Мої грузинські друзі викладали пости і казали, що Буча та Гагри — це все було. Вони також із військових частин у Грузії тирили унітази. Це все було», — зазначила Калатай.

Крім того, актриса зазначила, що найголовніше — це, щоб розпалася Росія.

«Якщо зникне Путін, суспільство все одно залишиться. Потрібно щоб імперія розпалася», — додала знаменитість.

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