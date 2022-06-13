Шевченко відзначився патріотичним жестом у переможному матчі за збірну світу (відео)

У столиці Англії на «Лондон Стедіум» пройшов щорічний благодійний матч Soccer Aid 2022 під егідою UNICEF. На полі зійшлися найтитулованіші команди — збірні Англії та світу вигравали почесний трофей по п'ять разів.

У складі господарів виступали ексфутболісти національної збірної Девід Джеймс, Гаррі Невілл, Джо Коул, Джеймі Каррагер та інші, серед їхніх суперників були такі відомі у світі футболу імена, як Петро Чех, Кафу, Роберто Карлос, Андрій Шевченко.

Основний час завершився «мировою» — 2:2, а серію пенальті успішніше виконали гравці збірної світу (4:1), вшосте ставши переможцями благодійного поєдинку, завдяки якому вдалося зібрати понад 18 млн доларів.

Зворушливий момент стався перед початком матчу. Восьмиразовий олімпійський чемпіон легкоатлет Усейн Болт, який мав бути капітаном світових зірок, передав пов'язку в жовто-синіх кольорах Андрію Шевченку, який, у свою чергу, на камеру поцілував її. Тим самим спортсмени в черговий раз привернули увагу громадськості до війни в Україні, яку розв'язала росія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бос клубу УПЛ став героєм патріотичного кліпу.

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