Війна на виснаження: Віктор Андрусів попередив про загрозу для України

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що в Україні наразі йде боротьба на виснаження між росією та Заходом.

«Коли ми говоримо про війну на виснаження, то варто розуміти, що йдеться про боротьбу на виснаження Заходу й росії, а не України з росією, — пише Віктор Андрусів у соцмережах. — Нас особливо виснажувати не треба, бо наша економіка порівняно дуже мала, а армія потребує модернізації техніки й озброєння.

Війна на виснаження — це війна не солдатами, а ресурсами. Тут питання в тому, хто швидше зламається на фоні економічної кризи.

Для нас у цій війні на виснаження є свої плюси та мінуси. Плюс в тому, що воювати в довгу — означає знижувати інтенсивність бойових дій. Неможливо постійно штурмувати, контратакувати й тому подібне. Це дуже виснажує не Захід, а росію. путін витратив на підготовку до війни в Україні сотні мільярдів. Вони вторглися і зараз щодня ці мільярди згорають.

Росіяни почали реалістично оцінювати свої можливості. Вони, скоріше за все, не поставили собі якісь дедлайни, наприклад, захопити спочатку Луганську область, а до кінця року зробити це з Донецькою. Тож війна буде більш позиційна, а лінія фронту стабілізуватиметься.

Та в цій боротьбі Заходу й росії є певна загроза для нас, а саме — китайський фактор. Китайці вже гостро заявили, що будь-які спроби підтримати незалежність Тайваню призведуть до вторгнення китайської армії. Якщо Китай піде на конфронтацію із Заходом, то він фактично сформує з росіянами певний союз. І тоді росія, яка насправді бідна на економічні ресурси, отримає серйозне підсилення, щоб воювати з нами далі".

Фото Віктора Андрусіва із соцмереж

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