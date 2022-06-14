Враг не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України. Таке повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Слов'янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю за населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ.

На Лиманському напрямку оккупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу у напрямках Лиман — Райгородок та Ямпіль — Сіверськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник посилив групування за рахунок переміщення в район населених пунктів Кремінна — Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

Висновки Генштабу щодо ситуації у Сєверодонецьку підтверджують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), на думку яких оккупанти витіснили українських захисників з центру міста, однак до повного контролю за населеним пунктом їм ще дуже далеко.



На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське та Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Білгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.

Водночас бійці ЗСУ впевнено знищують ворога, як комах.

І не втрачають жодної нагоди передати рашистам «палкий привіт».

Разом переможемо! Слава Україні!

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає повномасштабну війну з агресором війною з абсолютним злом і впевнений — у нас немає іншого вибору, окрім як йти далі, звільняючи всю нашу територію та вибиваючи окупантів зі всіх наших областей.

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