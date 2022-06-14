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«Абсолютне зло»: Зеленський про вбивство фашистами путіна 6-річного хлопчика у Лисичанську

8:18 14 червня 2022
Володимир Зеленський

Російські окупанти діють в Україні як справжні варвари та вбивці, руйнуючи будинки мирних громадян та позбавляючи життя дорослих та дітей.

На один із таких випадків звернув увагу у своєму вечірньому зверненні за підсумками 110-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Хлопчик 2016 року народження. Він жив у Лисичанську, у звичайному будинку на вулиці Московській. Ось так: шестирічний хлопчик на вулиці Московській також, як виявилося, — небезпечний ворог для російської федерації… Ми маємо справу з абсолютним злом. І у нас немає іншого вибору, окрім як йти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів із усіх наших областей. І хоча зараз ширина фронту — вже понад дві з половиною тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива — все ж таки за нами», — заявив Зеленський .

Президент також зазначив, що однією з головних цілей України нині є звільнення тимчасово окупованих територій та відновлення зруйнованих населених пунктів.

«Ми прийдемо у всі наші міста — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо у всі наші села, в яких поки що немає нашого прапора… Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Тому що це — Україна. І це на нашу долю випало повертати і зміцнювати», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів українцям про поранення у Тернополі 12-річної харків'янки, яка приїхала до міста на Західну Україн, аби врятуватися від ворожого вогню по рідному місту.

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