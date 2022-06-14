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Суспільство та люди

Бізнесмен Вадим Єрмолаєв буде позиватися до ЗМІ через наклеп

10:15 14 червня 2022
Вадим Єрмолаєв

У понеділок, 13 червня, відбулася інформаційна атака на Вадима Єрмолаєва, метою якої було очорнити репутацію бізнесмена шляхом його безпідставного звинувачення у колабораціонізмі. Про це повідомили у пресслужбі бізнесмена.

«Бізнесмен Вадим Єрмолаєв ухвалив рішення подати до суду на редакції сайтів, які свідомо опублікували неправдиву інформацію з метою підриву його репутації. Авторам наклепницьких звинувачень доведеться відповідати за свої фантазії згідно із законом», — заявили у пресслужбі.

Там ще раз наголосили, що в опублікованій інформації немає жодного слова правди.

«Замовників цієї акції ми знаємо. Захищати свою честь будемо юридичними методами, як і належить законослухняним громадянам», — заявив Вадим Єрмолаєв.

Бізнесмен підкреслив, що мотивацією наклепницької кампанії є бізнес-інтереси його несумлінних боржників, які хочуть скористатися нестабільною ситуацією в країні для отримання власної вигоди.

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