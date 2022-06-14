«Після побиття вистрілили в голову»: встановили ще двох військових рф, які катували та грабували цивільних під Києвом

Українські правоохоронці ідентифікували ще двох рашистів, які є причетними до злочинів проти цивільного населення в умовах окупації села Андріївка Бучанського району Київської області. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Це Даниїл Фролкін (на фото у заголовку. — Авт.) — 21-річний військовослужбовець із 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС рф у складі 35-ї загальновійськової армії. У березні під час окупації села Андріївка він незаконно затримав беззбройного цивільного чоловіка. Разом із іншим співслужбовцем вони силою помістили його до електричної підстанції. Після побиття Фролкін випустив потерпілому смертельну кулю в голову. Також окупант заволодів автомобілем іншого мешканця села, вдершись до його будинку і погрожуючи зброєю».

За словами генпрокурорки, в помешканні ветерана Другої світової війни військовий рф викрав генератор, який забезпечував будинок електроенергією.

«А ще на очах у 96-річного чоловіка забрав його радянські та українські медалі, ордени та відзнаки. У поцуплених медалях росіянин навіть сфотографувався і оприлюднив світлину в соцмережі. Тепер Фролкін підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством».

Ідентифіковано та повідомлено про підозру також Чингізу Атантаєву — військовослужбовцю повітряно-десантних військ ЗС рф. В окупованій Андріївці він проводив незаконні допити мешканців та обшукував їхні помешкання. При цьому залякував цивільних та погрожував їм убивством.

Чингіз Атантаєв

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в Андріївці рашисти жорстоко закатували 44-річного Андрія Руденка, працівника банку. Його тіло викинули біля закинутого будинку.

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