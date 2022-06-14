Колишній суперник Віталія Кличка одним ударом вирубив на вулиці забіяку: момент потрапив на відео

Відомий у минулому боксер суперважкої ваги британець Джуліус Френсіс став справжнім героєм соцмереж.

Працюючи охоронцем у парку розваг Boxpark Wembley у Лондоні, 57-річний Джуліус став свідком неадекватної поведінки одного з відвідувачів, який почав поводитися агресивно до інших людей. Френсіс певний час лише спостерігав з боку за діями забіяки, але коли той перейшов межу, одним ударом із правої «утихомирив» хулігана.

Зазначимо, що Френсіс виступав на професійному рингу протягом 13 років — з 1993-го по 2006-й. У списку його суперників такі відомі у світі боксу особи, як Віталій Кличко та Майк Тайсон. Загалом британець провів 48 боїв, з яких 23 виграв та 24 програв (за однієї нічиєї). Завершив кар'єру в 2006-му, маючи серію з 14 поразок поспіль — у тому числі від українців Володимира Вірчиса та Тараса Біденка.

Відео бою Віталій Кличко — Джуліус Френсіс (18 квітня 1998 року)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ірландського бійця тхеквондо Джека Вуллі жорстоко побили на вулиці наркомани.

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