«Був першим у будь-якому бою»: під Харковом загинув активіст Роман Ратушний, який захищав Протасів Яр у Києві від забудовників

Під час війни з росією загинув відомий київський активіст, голова ГО «Захистимо Протасів яр» та розвідник знаменитої 93 ОМБР «Холодний яр» Роман Ратушний.

Про це повідомили у його організації .

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а згодом уже у складі 93 ОМБР «Холодний яр» звільняв Тростянець.

В організації розповіли, що загинув Ратушний 9 червня у бою під Ізюмом.

«Ромчик був найкращим з нас, сміливцем, який завжди був першим у будь-якому бою і ніколи не виявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був у розвіддозорі у складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання», — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Основною тезою, яку Роман просив пам'ятати і поширювати, була: «Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям».

Військовому 5 липня виповнилося б 25 років. Він був націоналістом все життя, а у 16 років став учасником Революції Гідності.

«Ми ставали як організація завдяки йому. Незважаючи на цю тяжку втрату, ми продовжимо справу Романа, ми продовжимо змінювати і розвивати наше суспільство, нашу країну, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну. Ми обов'язково збудуємо парк у Протасовому яру. Парк, де на честь Роми висадимо дуб. Парк, який упевнений, матиме ім'я Романа Ратушного», — написали в організації.

В ГО додали, що про дату похорону повідомлять пізніше.

Карта для допомоги:

5168 7554 4793 7745 — Поваляєва Світлана Вадимівна (мама Романа).

Роман Ратушний у 2013 році брав участь у акціях Євромайдану та постраждав від атаки «Беркуту» в ніч проти 30 листопада. У 2018 році він очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019-му — однойменну громадську організацію. Ініціатива була націлена на збереження зеленої зони у Протасовому Яру у центрі Києва та недопущення забудови.

Конфлікт між місцевими жителями та забудовником загострився на початку травня 2019 року.

Згодом Державна архітектурно-будівельна інспекція видала припис, який забороняв забудовникам продовжувати будівництво у зеленій зоні, а 27 червня 2020 року Київрада повернула земельній ділянці у Протасовому Яру статус зелених насаджень.

Також у жовтні 2019 року Роман заявив про загрози йому фізичною розправою і навіть опублікував записи відповідних діалогів. З цього приводу Ратушний звертався особисто до Зеленського, а також генпрокурора, проте кримінальне провадження не було відкрито…

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель під Ізюмом і 39-річного вінничанина Геннадія Борщевського, батька п'ятьох дітей. На батьківщині з ним попрощалися під скорботну пісню Євромайдану «Пливе кача».

Фото facebook.com/save.protas/

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