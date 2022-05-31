Не втрачають часу навіть під час розвідки: десантники ЗСУ потужно знищили інженерний підрозділ рашистів (фото)

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України не звикли упускати будь-якої можливості для знищення окупантів і роблять це навіть під час виконання бойових завдань.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що натрапивши випадково на ворога під час збору розвідданих, українські бійці успішно знищили інженерний підрозділ російських окупантів, а також всю його техніку.

«Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України», — йдеться у повідомленні.

На відстають від побратимів та артилеристи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Про себе бійці написали, що холодноярці — це ті, хто сміливо відвойовує рідну землю.

Мужні захисники України

«Вони потужні та небезпечні для ворогів, так само, як і їхня зброя» — сказано в повідомленні.

Артилеристи також показали, як сміливо та вміло вражають ворога на передовій.

Нагадаємо, минулої доби українські воїни лише на Донбасі відбили 8 ворожих атак, і довели кількість знищених в Україні окупантів до 30150.

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