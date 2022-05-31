34.87 / 35.95 36.96 / 38.37
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не втрачають часу навіть під час розвідки: десантники ЗСУ потужно знищили інженерний підрозділ рашистів (фото)

17:55 31 травня 2022
Не втрачають часу навіть під час розвідки: десантники ЗСУ потужно знищили інженерний підрозділ рашистів (фото)

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України не звикли упускати будь-якої можливості для знищення окупантів і роблять це навіть під час виконання бойових завдань.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що натрапивши випадково на ворога під час збору розвідданих, українські бійці успішно знищили інженерний підрозділ російських окупантів, а також всю його техніку.

«Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України», — йдеться у повідомленні.

На відстають від побратимів та артилеристи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Про себе бійці написали, що холодноярці — це ті, хто сміливо відвойовує рідну землю.

Мужні захисники України

«Вони потужні та небезпечні для ворогів, так само, як і їхня зброя» — сказано в повідомленні.

Артилеристи також показали, як сміливо та вміло вражають ворога на передовій.

Нагадаємо, минулої доби українські воїни лише на Донбасі відбили 8 ворожих атак, і довели кількість знищених в Україні окупантів до 30150.

484

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Катерина Тихонова

«Вампірські процедури» за шалені гроші для доньки путіна: що дізналися німецькі ЗМІ

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Ірина Білик

«Уцілів тільки старовинний рояль»: Ірина Білик розповіла, що вдалося врятувати в її будинку після рашистів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.