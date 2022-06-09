«Осиротіло п’ятеро дітей»: ще одного українського Героя провели в останню путь

Геннадій Борщевський з Гарячківки на Вінниччині загинув 25 квітня в одному із перших боїв під Ізюмом. Лише через 40 діб тіло Героя доставили додому після ідентифікації. Не відходили від труни п’ятеро дітей: троє синочків і дві донечки. Хлопчики якось намагалися триматися, а дівчатка разом з мамою ридали, здається, на весь світ.

«Геннадію мало влітку виповнитися сорок. Він пішов на війну в перші її дні добровольцем, — повідомляє місцеве видання «Сільські новини». — Бо вирішив для себе, що зобов’язаний як чоловік і батько захищати дітей — своїх і всіх, боронити рідну землю, зупинити загарбника. І цим сказано все.

Вони зі своєю Тетянкою одружилися ще зовсім молодими, і у великій любові та взаєморозумінні, у важкій селянській праці ліпили домашнє гніздечко. Не мали великих статків, зате були багаті найдорожчим скарбом — своїми дітками.

Не можна було дивитися без сліз на діток, які тулилися до мами біля труни тата. Бо за три дні підряд у Городківській громаді попрощалися з трьома захисниками, ще одного поховали в іншій громаді.

«Татко дивитиметься на вас з Небес, з білої хмаринки. Як ви ростите, чи все у вас добре. А ви, дітки, маєте знати, що ваш батько — Герой. І ви повинні буди гідними його пам’яті», — звернулася до синочків і донечок Геннадія Борщевського місцева вчителька Тетяна Миколаївна. Хлопчики у чорних вишиванках низько опустили голівки. А донечки просто плакали…"

Під скорботну «Пливе кача» попливла труна з тілом ще одного захисника на місце вічного спочинку. А душа його полинула у засвіти, де вже тисячі таких, як вона, просять у Бога порятунку рідним та країні. Бо задля цього вони віддали своє життя.

Нещодавно у Рівному попрощалися з Героєм, який повернувся з Чехії, щоб захищати рідну землю від рашистів.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter