Наразі неприйнятний: у магазині в Житомирі відмовилися спілкуватись з клієнткою російською мовою

У торговому центрі «Глобал UA» у Житомирі клієнтку із взуттєвого бутика вигнав господар магазину за те, що вона розмовляла російською мовою. Про це на сторінці інстаграм-каналу blacklist_zhytomir розповіла дочка потерпілої, ім'я якої не називається.

Жінка стверджує, що її мати протягом 20 років була постійним клієнтом магазину і господаря знала особисто.

«Моя мама зайшла до магазину привітатись із продавщицями та подивитися нову колекцію взуття. За кілька хвилин зайшов господар магазину та повідомив мамі, що в його магазині тепер розмовляють лише українською. Моїй мамі зараз 54 роки і вона, на жаль, не говорить українською мовою, про що й повідомила господареві закладу. У відповідь господар вигнав маму і сказав їй більше не приходити в його бутік», — написала обурена дочка.

За її словами, «ми повинні підтримувати один одного, а не цькувати і додавати собі важливості за рахунок приниження тих, хто слабший. Тим більше якщо чоловік принижує жінку».

Піст зібрав величезну кількість коментарів.

Багато користувачів підтримали господаря взуттєвого магазину: «Чудова реклама для магазину!!! Гарних продажів», «А мамі не стыдно в 54 не знати мови???», можливо, зараз усе склалося б інакше. Державна мова в нас одна, тому все логічно", «На мій погляд, краще ці питання вирішувати після нашої победи, а зараз вирішувати питання, які справді важливі. Не суттєво, на якій мові, головне, щоби ми розуміли один одного».

Дехто підтримав і клієнтку.

«Потрібно поважати один одного. Якщо людина говорить російською, це не означає, що вона не любить свою країну. До цього купувала там, і продавець спілкувалася зі мною російською. Будьте добрішими до своїх же», — висунули вони свої аргументи.

Адміністратор торгового центру «Глобал UA» у телефонній розмові з кореспондентом «ФАКТІВ» щодо інциденту повідомила: «Я знаю про цей випадок. Це було 8 червня. Ми мали розмову з власником взуттєвого бутика. Але там треба вислухати обидві сторони, щоб зрозуміти, що сталося насправді».

Із власником магазину зв'язатися не вдалося.

Нагадаємо, згідно із 30-ю статтею 5 розділу закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», у сфері обслуговування використовується виключно українська мова, до клієнтів такої вимоги немає. На його особисте прохання обслуговування може проводитись іншою мовою, прийнятною для сторін.

У даному випадку продавець вважав неприйнятним обслуговування російською мовою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у продуктовому магазині Запоріжжя стався конфлікт між продавцем та покупцем, який закінчився тим, що клієнт вистрілив у свого опонента з пістолета .

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