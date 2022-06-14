Бої за Сєверодонецьк тривають, ЗСУ успішно відображають атаки ворога і завдають йому значних втрат, — Генштаб

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, однак на полі бою Сили оборони України вміло діють і завдають ворогу значних втрат. Про таке Генеральний штаб ЗСУ повідомляє станом на 18:00 111-ї доби спротиву повномасштабній ворожій агресії.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного. В самому обласному центрі ворог веде штурмові дії і бойові дії тривають.

В районі Берестового українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів в прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших військ. Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. В районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково ворог дистанційно замінував територію.

На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

А тим часом українські правоохоронці ідентифікували ще двох рашистів, які є причетними до злочинів проти цивільного населення під час окупації села Андріївка Бучанського району Київської області. Їм повідомлено про підозру.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter