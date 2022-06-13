В Україні новий фронт — атмосферний: де завтра чекати на дощі

Спека, яка накрила Україну, у вівторок, 14 червня, відступить у західних областях — середня температура очікується до +18+24 градусів.

В інших регіонах, за прогнозами синопткині Наталії Діденко, як і раніше буде спекотно. Так, на півдні, сході, у Дніпрі з районами, на Полтавщині очікується до +27+32 градуси. У північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами та на Черкащині протягом дня буде прохолодніше — до +22+28 градусів.



Вітер — північно-західний, 5−10 метрів на секунду. Дощі випадатимуть вкрай нерівномірно.

«14 червня Україну перетинатиме атмосферний фронт і тому спочатку, найближчої ночі, дощі пройдуть в західних областях, торкнуться Вінниччини. У ранкові години вівторка опади посунуться на північ та центр.

Впродовж дня періодичні короткочасні дощі та грози передбачаються у південній частині, місцями в центральних областях і ввечері у вівторок дійдуть до східних областей», — прогнозує синопткиня.

В Києві 14 червня максимальна температура повітря становитиме +24+25 градусів. Дощ можливий вранці чи у першій половині дня.

Наталія Діденко зазначає, що найближчими днями спека послабне навіть у південній частині та в східних областях України.

Ось таку погодну карту «малює» Укргідрометцентр.

Фото Укргідрометцентру

А у середу, 15 червня, невеликі дощі очікуються лише в Донецькій, Луганській та Харківський областях.

Фото Укргідрометцентру

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що нестабільну погоду 13−14 червня визначатиме циклон над Чорним морем, що принесе короткочасні дощі з грозами, переважно вдень та ввечері. 15−16 червня очікується поле підвищеного тиску, що принесе суху погоду, щоправда, на південному сході країни місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура в період 13−16 червня очікується: ночами стовпчики термометрів показуватимуть плюс 12−18, на півдні та сході — до 22 вище за нуль, вдень очікується 22−28 градусів, а ось на південному сході температура підніметься до 27−33 градусів.

А народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що у червні на українців чекає переважно помірне тепло з 2−3 періодами спеки, у липні ймовірні сильні опади, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

Фото Pixabay

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