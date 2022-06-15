Уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами, які держава обіцяє згодом компенсувати.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, раніше така довідка складалась у довільній формі. «Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, що підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна», — підкреслив він та додав, що аудитом збитків займатиметься спеціальна комісія, яку вже створив уряд.

На рівні громад акти з інформацією про тип пошкодження заповнюватимуть регіональні комісії, які створять згодом.

Всі нові акти складатимуть у цифровій формі через систему «Дія», а попередні відцифрують та внесуть до відповідної бази.

За словами Дениса Шмигаля, на другому етапі відбуватиметься розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків, над чим наразі працює Міністерство розвитку громад та територій. Уряд очікує на ухвалення внесеного до Верховної Ради законопроекту, щоб почати працювати над процесом відшкодування.

Повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані на Заході російські кошти на надійдуть до України.

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «Економічній правді» розповів, що зараз розробляється проект закону, який визначатиме, як відбуватиметься верифікація заявок про пошкоджене майно в «Дії».

«Для уряду ця інформація важлива. Вона дозволяє розуміти в режимі реального часу, що відбувається з майном громадян. Наразі це єдине найшвидше джерело отримання такої інформації. Передавати ці дані в режимі офлайн чи їздити місцевій владі і робити опис — процес нешвидкий. Опис у режимі офлайн обов’язково відбудеться, але коли люди повідомляють і надають фото та відео, процес фіксації пошкодженого майна відбуватиметься швидше», — відзначив він.

Завдяки сервісу Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку отримують якісну інформацію та зможуть порахувати, скільки потрібно житла, аби люди десь жили, скільки потрібно грошей на відновлення, у яких регіонах скільки пошкодженого майна.

«Після ухвалення закону цю інформацію верифікує спеціальна комісія. Після цього буде оприлюднений план, що уряд робитиме з пошкодженим майном. Загалом у „Дії“ маємо понад 200 тисяч заявок про пошкоджене майно», — додав Федоров.

Нагадаємо, що нещодавно голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що узгоджено розробку законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Фото Генштабу ЗСУ

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