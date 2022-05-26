Не тільки власники: в Україні розширили перелік осіб, які мають право на компенсацію за пошкоджене окупантами майно

Українці, чиє житло було зруйноване або пошкоджене, зможуть подати заявку на компенсацію.

За словами очільниці партії «Слуга народу» Олена Шуляк, перелік таких осіб розширюватимуть.

«Відтепер подати заявку можуть не тільки фізичні особи, але і юридичні, або ж їхні спадкоємці чи правонаступники. Тобто не лише фактичні господарі нерухомості, але й потенційні власники — ті, хто не встиг оформити право на нерухомість або ж тільки інвестував кошти у будівництво», — пояснила вона.

Про пошкодження або руйнацію можуть повідомляти власники нерухомості або замовники будівництва. Це стосується і членів житлово-будівельних кооперативів, які викупили житло, але ще не оформили право власності на нього. Крім того повідомлення можуть подавати й спадкоємці всіх категорій заявників.

За її словами, на сьогодні понад 424 тисяч людей втратили житло або ж потребують допомоги у ремонті, втім заявки на компенсацію все ще надходять.

Вона нагадала, що парламент у першому читання затвердив законопроект, який впроваджує компенсацію власникам зруйнованого або пошкодженого житла. Триває робота над правками й після того, як законопроєкт остаточно ухвалять, програма компенсацій почне діяти.

Матеріал «Є можливість виконання судового рішення у третіх країнах»: як українцям добитись компенсацій від рф за знищене майно" читайте на нашому сайті.

Фото Генштабу ЗСУ

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