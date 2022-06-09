Гроші будуть: Шмигаль зробив важливу заяву для українців, які за свій рахунок відновлюють зруйновані війною будинки

У Кабміні обіцяють компенсувати збитки українцям, чия нерухомість постраждала або була зруйнована під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на даному етапі увага буде зосереджена на фіксації завданих збитків.

«Про відновлення житла. Розуміємо, що українці, які повернулися до своїх будинків, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на прискоренні фіксації збитків, щоб кожен, хто робить ремонт за свій рахунок, розумів — держава компенсує витрати, як тільки наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи», — зазначив він.

Так, Міністерству розвитку громад та територій дано доручення у максимально стислий термін визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку та квартирі.

Щодо відновлення зруйнованого, то на першому етапі передбачається робота на об'єктах, що отримали незначні пошкодження, і які можна та доцільно ремонтувати вже зараз. Це, зокрема, критичні об'єкти та об'єкти соціальної інфраструктури — школи та лікарні.

«Держава у співфінансуванні з місцевою владою має відновити електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах. Крім того, напрацьовуємо плани швидкого відновлення громад, які можуть бути деокупованими найближчим часом», — додав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що плануються зміни законодавства щодо людей, які втратили під час війни житло. Зокрема йдеться про розширення переліку осіб, які мають право подавати відповідні заявки. Передбачається, що до переліку можуть входити не лише фізичні особи, а й юридичні або їхні спадкоємці або правонаступники. Тобто не тільки фактичні господарі нерухомості, а й потенційні власники — ті, хто не встиг оформити право на нерухомість або лише інвестував кошти в будівництво.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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