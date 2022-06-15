Бред Пітт і Гвінет Пелтроу публічно освідчилися у коханні один до одного

У середу, 15 червня, зірки Голлівуду Бред Пітт і Гвінет Пелтроу публічно освідчилися у коханні один до одного. Вони розкрили свої почуття під час невеликого інтерв'ю, що було розміщено на сайті Goop. Так називається приватна компанія, яку Пелтроу заснувала у 2008 році. Фірма продає в інтернеті харчові продукти, косметику, різні препарати та пристрої, які нібито покращують здоров'я людини, її фізичну форму, підвищують сексуальні можливості.

Пітт дав інтерв'ю в рамках рекламної кампанії нового товару, який просуває зараз Goop — God's True Cashmere. Це чоловічі та жіночі сорочки. Бред знявся у рекламі бренду.

Бред Пітт у рекламі бренду God's True Cashmere

Напередодні Дня батька Гвінет згадала свого тата — відомого режисера Брюса Пелтроу. Він помер у 2002 році від раку.

«Я ніколи не забуду, як одного разу тато прийшов до мене. Ми з тобою тоді були заручені. Так от, у його очах були сльози. „Я ніколи не розумів, чому кажуть, що донька допомагає батькам знайти сина“, — сказав батько. „Тепер я знаю — у мене скоро буде син завдяки тобі“, — додав він. Бреде, чому ти так любив мого тата, хоча ми з тобою так на нещастя і не одружилися?» — сказала Гвінет.

«Так, правда, на жаль. О, боже, між нами все ще діє, я правий?» — відповів Пітт зі сміхом.

«Так, діє. Хоча я нарешті знайшла того Бреда, за якого мені слід було вийти заміж. На пошуки у мене пішло 20 років», — парирувала Гвінет.

«Чудово, що ми залишилися друзями. І я люблю тебе», — сказав Пітт.

«І я тебе дуже люблю», — відповіла Пелтроу.

Бред і Гвінет познайомилися на зйомках трилера «Сім» у 1994 році. Тоді ж вони стали зустрічатися, а у 1996 році оголосили про заручини. До весілля справа так і не дійшла — наприкінці того ж року пара розлучилася.

Гвінет Пелтроу та Бред Пітт у 1995 році

Пітт пізніше одружився з Дженніфер Еністон. Їхній шлюб завершився розлученням. Потім дружиною Бреда стала Анджеліна Джолі. Але й із нею знаменитий актор розлучився.

Пелтроу була одружена з лідером британської рок-групи Coldplay Крісом Мартіном. Подружжя розлучилося. У 2018 році Гвінет вийшла заміж за продюсера Бреда Фелчака. Саме його вона назвала під час інтерв'ю «тим Бредом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бред Пітт, за чутками, на початку цього року мав роман зі співачкою Люкке Лі.

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