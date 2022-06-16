Ворог вдарив ракетами по Сумській області, загинуло четверо людей

Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по території Садівської ОТГ в Сумській області, в результаті четверо місцевих мешканців загинули і щонайменше шестеро отримали поранення.

Про це написав у своєму Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог завдав ракетний авіаудар. Загинули чотири людини, щонайменше шістеро поранених. Інформація про руйнування та пошкодження — пізніше», — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки

Живицький зазначив, що вибух чули у половині Сумського району та в самому обласному центрі.

Ще один ракетний авіаудар окупанти завдали близько 5 ранку Краснопільською громадою.

Господарська споруда вигоріла

Далі, за словами голови ОВА, росіяни відкрили вогонь зі своєї території — били з мінометів, всього було 26 приходів.

Внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Нагадаємо, днем раніше російські військові «накрили» «Ураганами» Апостолове на Дніпропетровщині, касетні боєприпаси вбили чотирьох мешканців районного центру.

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