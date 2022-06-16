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Україна

На Донбасі знищено диверсійну групу ворога, бої за Сєверодонецьк тривають, — Генштаб ЗСУ

8:47 16 червня 2022
Воїни ЗСУ

Розпочалася сто тринадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Донецькому напрямку противник нині продовжує тиснути уздовж всієї лінії зіткнення, але основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

А на Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в наближених до Сєверодонецька районах, зокрема, в Білогорівці і Лисичанську, та намагається проводити штурмові дії в самому обласному центрі Луганщини.

Тим часом на напрямку Єгорівка — Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Слов’янському напрямку агресор ще веде штурмові дії, також здійснюючи пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей, а на Харківському напрямку основні зусилля ворог вже змушений зосереджувати на утриманні зайнятих рубежів.

Нагадаємо, на переконання президента Зеленського, за 112 днів війни українська армія довела, що мудрість і хоробрість на полі бою разом із умінням переграти ворога в тактичному плані і дають значний результат навіть попри значну перевагу російських окупантів у кількості солдатів та техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

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