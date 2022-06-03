«Сто днів з початку іншого життя»: Лобода випустила пісню-молитву про мир

Співачка Світлана Лобода, яка зворушила спілкуванням із особливим хрещеником, вперше з початку російського вторгнення в Україну випустила нову пісню та кліп. У композиції українською мовою «Молитва» вона закликає до миру. Нову роботу Лобода презентувала на сотий день війни.

«Сто днів із початку іншого життя. Інших снів, інших слів, інших змістів, інших сліз, інших пісень, інших людей, інших молитов. Сто днів, які назавжди змінили світ, постаріли мільйони сердець на сто років!», — прокоментувала Світлана.

Вона каже, що в перші дні війни була шокована тим, що відбувається, і просто плакала, тоді як її сім'я намагалася вибратися з Ірпеня. У новій пісні вона висловила своє ставлення до трагедії та заявила про свою позицію.

«Я довго не могла зібрати себе. Перші дні я просто плакала. Вся моя сім'я, як і сотні інших сімей, вибиралася з Ірпеня. Всі мої дії були спрямовані на їхній порятунок та допомогу тим, кому вона була життєво потрібна. Всі історії, і свою особисту, я пережила щомиті від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну! А потім мене знайшла „Молитва“. Це не пісня, це висловлювання. Це спроба проговорити для себе, що любов обов'язково переможе смерть, а „світло переможе темряву“. Наша Україна, безперечно, вистоїть і знову розквітне. Наші люди обов'язково будуть щасливими на своїй землі. „Молитва“ — це мій біль, покладений на ноти», — сказала співачка і додала, що скоро ми ще святкуватимемо життя на нашій прекрасній землі й пісні співатимемо не від болю, а від щастя.

Зйомки відеоряду для «Молитви» проходили в Ризі, у Церкві Святого Петра. Окрім LOBODA у відео брали участь 45 музикантів Ризького оркестру, а над створенням пісні та кліпу працювала українська та латвійська команда, режисером став Інді Хайт. Автором ідеї відео та саунд продюсером синглу виступила LOBODA.

Локація, оркестр та багато організаційних моментів були надані Латвією безкоштовно, як підтримка української творчої команди.

Раніше Сергій Танчинець та гурт «БЕЗ Обмежень» випустили зворушливий кліп про початок війни «24/02».

А Нікіта Алексєєв в Ірпені представив нову пісню «Мама», присвятивши її матерям, які рятують дітей від жахів війни.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter