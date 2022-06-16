«Доповніть структурований костюм м’яким клатчем»: як підібрати сумку до свого образу

Сумка — той аксесуар, без якого не можливо уявити завершений образ. Помилка в підборі цього аксесуару може зіпсувати добре продуманий аутфіт. То ж яких правил потрібно дотримуватися, щоб правильно підібрати сумку до образу — розповіла українська стилістка Марина Мартинів.

«Підбирайте сумку відповідно до комплекції. При мініатюрній комплекції рекомендовано уникати об’ємних шоперів та рюкзаків, на їхньому фоні фігура виглядатиме ще меншою. І навпаки, мініклатчів візуально додадуть сантиметрів дівчатам plus size. Завдяки аксесуарній групі можна скорегувати певну особливість фігури (стегна, плечі чи животик). Для цього достатньо лише носити сумку не на рівні зони корекції. Тобто, якщо фігурі притаманні активні стегна, краще обрати сумку, яку можна носити під рукою, таким чином переносячи акцент зі стегон на верхню зону.

Для створення цікавого та довершеного образу розбавляйте зібрані силуети м’якими аксесуарами, а для розслаблених образів обирайте структуровані сумки. Доповніть структурований костюм м’яким клатчем, аутфіт із худі та джогерів — структурованою сумкою, і образи заграють новими барвами".

Підкреслити настрій аутфіту можна за допомогою сумки відповідної структури та кольору: для творчого образу — незвичайні форми та яскраві кольори, для романтичного — м’які форми та пастельні відтінки, для зібраних — шкіряні моделі, геометричної форми.

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