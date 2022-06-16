34.81 / 35.72 36.29 / 37.55
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

«Доповніть структурований костюм м’яким клатчем»: як підібрати сумку до свого образу

14:35 16 червня 2022
модна сумка

Сумка — той аксесуар, без якого не можливо уявити завершений образ. Помилка в підборі цього аксесуару може зіпсувати добре продуманий аутфіт. То ж яких правил потрібно дотримуватися, щоб правильно підібрати сумку до образу — розповіла українська стилістка Марина Мартинів.

«Підбирайте сумку відповідно до комплекції. При мініатюрній комплекції рекомендовано уникати об’ємних шоперів та рюкзаків, на їхньому фоні фігура виглядатиме ще меншою. І навпаки, мініклатчів візуально додадуть сантиметрів дівчатам plus size. Завдяки аксесуарній групі можна скорегувати певну особливість фігури (стегна, плечі чи животик). Для цього достатньо лише носити сумку не на рівні зони корекції. Тобто, якщо фігурі притаманні активні стегна, краще обрати сумку, яку можна носити під рукою, таким чином переносячи акцент зі стегон на верхню зону.

Для створення цікавого та довершеного образу розбавляйте зібрані силуети м’якими аксесуарами, а для розслаблених образів обирайте структуровані сумки. Доповніть структурований костюм м’яким клатчем, аутфіт із худі та джогерів — структурованою сумкою, і образи заграють новими барвами".

Підкреслити настрій аутфіту можна за допомогою сумки відповідної структури та кольору: для творчого образу — незвичайні форми та яскраві кольори, для романтичного — м’які форми та пастельні відтінки, для зібраних — шкіряні моделі, геометричної форми.

Читайте також: П'ять аксесуарів, які полегшать життя в евакуації: поради експерта

8

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

Майк Тайсон

«Його пташенята помруть»: легендарний Майк Тайсон виправдав путіна притчею про яструба

наполеон

Лінивий наполеон — робиться на раз-два, тому дійсно виправдовує свою назву

Огірки

На 100 відсотків натуральна добавка для огірків, томатів та інших рослин: застосуйте її та підвищите врожайність у рази (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.