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Здоров'я та медицина

«Вода надміру навантажує незрілі нирки дитини»: чим поїти малюка у спеку

22:20 16 червня 2022
чим поїти малюка у спеку

З появою в сім'ї первістка у молодих батьків виникає безліч запитань: як купати, одягати, сповивати, годувати немовля, особливо в умовах війни. Каменем спотикання можуть стати навіть такі, здавалось би, прості: чи давати додаткове пиття новонародженій дитині та скільки води в день вона повинна випивати. Особливо це актуально влітку, коли спекотно. Відповіді дала педіатриня Марія Шемет-Іванова:

— Грудне молоко на 87−89% складається з води, а отже, прекрасно може втамувати спрагу. Суміш теж розводиться водою, яка задовольняє потреби малюка у рідині. Чому вода небажана? Вона не має калорій, натомість заповнює простір в і так невеличкому шлунку малюка, і він буде випивати менше грудного молока і недоотримувати калорії, такі необхідні для зростання. Якість води не завжди можна забезпечити, тара, в якій ви даєте воду, не завжди ідеально чиста і може бути джерелом інфекції. Крім того, вода надміру навантажує незрілі нирки немовляти (чим малюк менший, тим більш виражений цей ефект). Це саме стосується різних чаїв, кропової води та інших рідин. Вода дається дитині з початком введення прикорму.

— Що ж робити, якщо спекотно?

— Прикладати немовля до грудей за його потребою. Абсолютно нормально, якщо малюк частіше став просити груди, при цьому прикладається буквально на кілька ковтків і далі пізнає світ. Дозвольте йому це. Якщо дитина довго спить, то варто її м'яко пробуджувати, особливо якщо на вулиці спека і ви на тривалій прогулянці.

Оптимально давати дитині груди кожні 1,5−2 години, якщо є потреба, то прикладайте дитину до двох грудей за одне годування чи навіть частіше змінюйте груди. Попит породжує пропозицію.

Коли немовля на штучному вигодовуванні, то суміш можна давати частіше, але меншими порціями. Не варто розводити суміш більшою кількістю рідини, ніж це вказано в інструкції. Одягайте малюка легко, не вкривайте у візочку, не накривайте візочок пелюшками чи москітними сітками, адже це утруднює рух повітря і підвищує температуру всередині візочка. Не одягайте на дитину шкарпетки чи щільно обтислу шапочку, бо це сприяє перегріву. Прогулянки ліпше обмежити годинами, коли сонечко більш лагідне.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як оформити немовля під час війни.

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