Дерматит у малюка: як уникнути цієї хвороби під час війни і далекої дороги

Через війну тисячі українців продовжують поки дати рідні міста та села, й у багатьох із них є малі діти. Останні досить складно переносять далеку дорогу, де не завжди є можливість вчасно змінити підгузок, а це своєю чергою призводить до того, що шкіра стає подразненою. Як захистити немовля від цієї неприємної ситуації і що робити, якщо вона вже виникла, розповіла відома педіатриня Олена Луцька.

— Останнім часом до мене почали частіше звертатися з проблемою, що шкіра під підгузком подразнена, — каже Олена Луцька. -

Це докучає і малюку, і родині, що намагається йому допомогти. Пелюшковий дерматит виникає через порушення функції шкірного бар'єра. Так стається тому, що надмірна вологість, тертя та підвищення pH призводять до місцевого запалення шкіри. Через змінений бар’єр у неї проникають хімічні подразники та мікроорганізми, і виникає вторинне інфікування. Якщо дерматит не минає протягом трьох днів, ймовірність вторинного ураження сильно підвищується. Частіше шкіру інфікують грибки роду кандіда, стафілокок, стрептокок.

Фактори, які підвищують ризик пелюшкового дерматиту, — нечаста зміна підгузків, штучне вигодовування, діарея, нещодавнє застосування антибіотиків.

— Як захистити малюка від пелюшкового дерматиту?

— За можливості часто змінювати підгузок, обмежити час контакту шкіри з сечею та калом. Кажу «за можливості» тільки про цей період, бо у бомбосховищі чи тривалій дорозі це може бути дуже складно. Намагайтеся влаштовувати малюку повітряні ванни. Тобто давати йому кілька годин на день проводити без підгузка. Знов-таки, якщо така можливість є, бо за холодної погоди робити це не вийде. Мийте зону підгузка теплою водою без мила. Якщо забруднення сильне, користуйтеся невеликою кількістю засобу для миття з фізіологічним pH. Це можуть бути лаванти або синдети — шукайте такі слова у назві. Протирайте шкіру дитячими серветками без ароматизаторів і спирту. Цей спосіб може бути альтернативою миттю. Якщо на шкірі виникає подразнення, від серветок слід відмовитися. У них містяться консерванти, що здатні викликати алергічний контактний дерматит.

Також використовуйте бар’єрні препарати. Найпоширеніші засоби для місцевого застосування містять вазелін, оксид цинку чи обидва компоненти. У деяких також може бути ланолін, парафін чи диметикон (силіконове масло).

Щоб прискорити загоєння, можна використовувати цикакреми. Якщо подразнення виразне, можуть призначатися протигрибковий препарат, кортикостероїд слабкої дії. Але тільки лікарем. Часом може знадобитися крем з антибіотиком. А ось тальк та крохмаль — табу. Такі субстанції можуть лише нашкодити.

— А якщо все це вже не допомагає?

— Якщо пелюшковий дерматит не вдається вилікувати, варто розглядати з лікарем альтернативні діагнози. Навіть псоріаз може «прикидатися» пелюшковим дерматитом. У такому випадку обов'язково треба звернутися до фахівця.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як доглядати за шкірою в умовах війни.

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