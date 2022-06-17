Президент України Володимир Зеленський назвав історичним день, коли євроінтеграційні прагнення нашої держави підтримали очільники чотирьох країн ЕС — Італії, Румунії, Франції та ФРН.

«Усі четверо лідерів — і пан Драґі, і пан Йоханніс, і пан Макрон, і пан Шольц підтримують кандидатство для України», — зазначив він у черговому відеозверненні та додав: «Для мене було важливим почути від лідерів й іншу фундаментальну річ — вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ».

Зеленський подякував Італії за принципову політичну підтримку, за макрофінансову та оборонну допомогу, Румунії — за оборонну допомогу, за сприяння в транзиті наших товарів, зокрема зерна, згадав про наміри Франції надасть додаткові артилерійські установки Caesar, а керівництву Німеччини подякував за запрошення на зустріч лідерів «Групи семи».

«Загалом моє враження від зустрічі позитивне. Всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Це агресор, він повинен визначитися передусім для себе, що війну треба завершувати. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність», — підкреслив президент.

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі у Києві, зокрема обговорювалися питання підготовки нового санкційного пакету проти росії, подолання продовольчої кризи, яку спровокувала російська агресія. Зазначалося, що поновлення експорту української агропродукції життєво необхідно для десятків країн.

«І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна росія, і ніхто більше. Всі лідери це вже визнають. Говорили про відбудову України після війни — маємо дуже конкретні погляди партнерів на це», — підкреслив очільник української держави.

Говорячи про загострення ситуації з газом, Володимир Зеленський підкреслив, що вважає це не випадковим — росія спеціально це зробила, обмеживши постачання, щоб нашкодити Європі: «Газпром» просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності".

Щодо ситуації на фронті, то, за його словами, українська армія бореться в умовах значної кількісної переваги ворога — в техніці, в артилерійських системах. Володимир Зеленський підкреслив, що воювати в таких умовах — щоденний подвиг.

«Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну й потужну зброю. Саме завдяки хоробрості українців, українок Європа може створювати цю нову історію свободи і нарешті прибрати на сході Європи „сіру“ зону між ЄС і росією. Україна наблизилася до Євросоюзу найбільше за весь час незалежності», — резюмував він.

Нагадаємо, що під час візиту до України лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, а також президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали місто Ірпінь під Києвом, де точилися запеклі бої з окупантами і де російські військові жорстоко вбивали мирних мешканців.

Фото Офісу президента України

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