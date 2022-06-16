«Частина європейської сім'ї»: лідери чотирьох країн підтримали вступ України до ЄС

Франція, Німеччина, Італія та Румунія, лідери яких зараз перебувають у Києві, виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це на прес-конференції у Києві заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє AFP.

«Усі чотири країни підтримують негайний статус кандидата в члени Євросоюзу. Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Балканах та у сусідніх країнах, зокрема, у Молдові. Ми сподіваємось, що це рішення буде одноголосно прийнято на Європейській Раді. Своїми діями ми хочемо підтвердити, що Україна є частиною європейської сім'ї. Перед лицем війни ми, європейці, абсолютно повністю розуміємо, яким тендітним сьогодні став мир у Європі. Мир, який важкими зусиллями відновлювали після Другої світової війни», — сказав президент Франції.

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.

«На Єврораді я виступатиму за єдину позицію з цього питання за позитивне рішення щодо статусу», — додав він.

У свою чергу глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram підтвердив досягнення домовленостей на зустрічі.

«Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Повинні посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій із газовим ембарго», — написав Єрмак.

Нагадаємо, завтра, 17 червня 2022 року, Європейська комісія має надати свій висновок за заявкою України на вступ до Євросоюзу. Після цього наступного тижня лідери країн-учасниць ЄС мають ухвалити рішення щодо статусу кандидата.

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