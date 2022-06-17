Рашисти завдали ракетного удару по житлових будинках у Миколаєві: є жертви

Російська армія продовжує обстріл українських міст — під ракетний удар вкотре потрапив Миколаїв, є жертви.

Як повідомив керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім, вранці 17 червня від обстрілу рашистів постраждали чотири багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури: «На даний момент один загиблий і шість поранених, у тому числі і дитина. Ведуться рятувальні роботи».

У мережі публікують відео із наслідками удару рашистів по місту.

Нагадаємо, що днями росіяни завдали ракетних ударів по Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях, проте українській ППО вдалося збити кілька ракет.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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