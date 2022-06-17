Хто має право вийти на пенсію у 2022 році та кому її призначать автоматично: роз'яснення ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли, хто з українців може вийти на пенсію за віком у 60 років у 2022 році. Для цього має велике значення страховий стаж, який, до речі, можна й «докупити».

«Особи, які досягли віку 60 років, у 2022 році мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше (наприклад, якщо особа працюватиме та набуде необхідні 29 років страхового стажу) або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки», — повідомили у ПФУ та додали, що наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку.

Варто пам'ятати, що страховий стаж (тобто час, коли людина офіційно працювала і за неї роботодавець сплачував відповідні внески) після 1 січня 2004 року обчислюється територіальними органами Фонду за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, а за періоди до 1 січня 2004 року — на підставі трудової книжки та інших документів.

«Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку). Якщо за даними реєстру застрахованих осіб стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи», — додали у фонді.

Увагу майбутніх пенсіонерів звертають на те, що наразі Фонд впровадив екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного Головного управління Фонду.

Також, заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Перелік основних документів, які подаються для призначення пенсії:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Раніше у ПФУ розповіли про етапи підвищення пенсійних виплат у 2022 році. Для різних категорій українців, які пішли на заслужений відпочинок, пенсії підвіщуватимуть у липні, жовтні та грудні.

Фото Pixabay

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