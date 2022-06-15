До кінця року розмір пенсій в Україні перерахують ще кілька разів: кому скільки додадуть

Найближче підвищення пенсій заплановано з 1 липня — підвищені виплати мають отримати українці, чия пенсія пов'язана з прожитковим мінімумом тих, хто втратив працездатність. Цей показник планово має зрости з 1 934 гривень до 2 027 гривень. Зокрема, зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, до кінця поточного року заплановано ще кілька етапів підвищення виплат.

З 1 жовтня, коли планують підвищити мінімальну зарплату з 6 500 грн до 6 700 гривень, збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб у віці 65+ та які мають страховий стаж не менше, ніж 35 та 30 років для чоловіків та жінок відповідно.

З 1 жовтня на щомісячні «вікові» доплати варто очікувати пенсіонерам від 70 до 75 років. Компенсаційна виплата складатиме 300 гривен (в межах пенсійної виплати 10340,35 гривень). Якщо особа досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення такого віку. Кількома роками раніше такі виплати почали отримувати люди у віці від 80 років (до індексації сума складала 500 гривен) і від 75 до 80 років (400 гривень).

Окрім цього, у осіб віком від 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають стаж 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки), мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3 000 гривень. Якщо у зазначених осіб страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків, менше ніж 30 років у жінок, то мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 гривень.

З 1 грудня особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, і які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень. Тим, чий стаж менший, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно наявному страховому стажу виходячи з розміру 2 500 гривень.

Також з цієї дати у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 093 гривнень збільшаться мінімальна та максимальна пенсії.

Раніше у ПФУ повідомляли, що з червня збільшують виплати пенсіонерам, які відтермінували вихід на заслужений відпочинок.

Фото Pixabay

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