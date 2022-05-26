Купівля страхового стажу для пенсії: суму доплати розраховуватимуть по-новому

У 2022 році для того, щоб вийни на пенсію за віком у 60 років, страховий стаж майбутнього пенсіонера має становити не менше 29 років, у 63 роки — від 19 до 29 років. Але буває так, що до необхідного страхового стажу не вистачає зовсім трохи — в такому випадку майбутній пенсіонер має змогу його «докупити».

Як поясняють у Пенсійному фонді України, з квітня 2022 року змінено порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи.

Річ у тому, що «купити» страховий стаж можуть українці, які були офіційно працевлаштовані, але з певних причин деякий час працювали неповній місяць чи кілька. Заплативши визначену суму, вони можуть добрати час страхового стажу.

«Для врахування до страхового стажу неповного місяця роботи як повного доплата до суми страхових внесків за раніше відпрацьований неповний місяць визначається виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати», — зазначили в ПФУ та пояснили це на прикладах.



Особа звернулась до органу Пенсійного фонду України із заявою про здійснення доплати до мінімального страхового внеску у травні 2022 року за неповні місяці роботи у січні 2010 року та у січні 2016 року.

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, за січень 2010 року при мінімальній заробітній платі 869 грн особі нарахована заробітна плата у сумі 700 грн, з якої сплачено страхові внески у сумі 246,40 грн. За січень 2016 року при мінімальній заробітній платі 1378 грн особі нарахована заробітна плата у сумі 1200 грн, з якої сплачено єдиний внесок у сумі 264 грн.

Мінімальна заробітна плата у травні 2022 року (на дату здійснення доплати) становить 6500 грн, мінімальний страховий внесок — 1430 грн (6500,00 * 22%).

З урахуванням змін, сума доплати за січень 2010 року — 1183,60 грн (1430,00 — 246,40), за січень 2016 року — 1166,00 грн (1430,00 — 264,00).

Тобто наразі цю суму розраховують, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати, а не на дату робочого місяця. Якщо вам потрібно зробити доплату за неповний робочий місяць, який був відпрацьований кілька років тому, коли мінімальна зарплата була меншою, ви платите страховий внесок з розрахунку мінімальної зарплати на сьогодні.

Раніше у ПФУ повідомляли про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень.

Фото Pixabay

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter