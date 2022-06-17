Ліве вухо навряд чи чутиме: телеведучий Даніель Салем отримав контузію

Відомий телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який у лавах ЗСУ захищає рідну Одесу, під час бойового завдання потрапив під обстріл. На своїй сторінці в Інстаграмі він опублікував відео, показавши, як лежить на землі після гучного вибуху. Зважаючи на все, рвонуло зовсім поруч. Телеведучий повідомив, що отримав легку контузію та перестав чути на одне вухо. Салем запевнив, що залишається у строю.

«Близько. Люблю тебе, моя Україно! Не втомлююся тобі говорити про це! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи чутиме, легка контузія, а так у строю», — написав Салем.

Інстаграм видалив відео, вважаючи його «потенційно неприйнятним контентом».

Колеги та шанувальники в коментарях підтримали захисника. Катя Осадча попросила його берегти себе.

«Даня все життя мріяв стати зіркою. І тільки нею став — і оглог. Не буде пощади жодному росіянину», — пишуть під відео.

Раніше Даніель Салем розповів, що задумався про усиновлення дитини, яка осиротіла під час війни.

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