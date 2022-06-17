Мобілізація в Україні: що потрібно знати про чотири види повісток і як покарають за їхнє ігнорування

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну був підписаний указ стосовно загальної мобілізації чоловіків призовного віку. До військомату мають приходити навіть ті, хто має відстрочку. Адже існують декілька видів повісток.

Як повідомляють у Безоплатній правовій допомозі, на даний момент існує чотири види документів, які можна назвати загальним терміном «повістка»:

Повістка, яка вручається з метою уточнення облікових даних. Її вручають, аби внести до баз даних інформацію щодо призовника: сімейний стан, місце роботи, наявність чи відсутність дітей. Результом такої перевірки може бути виявлення підстав для звільнення від служби в армії чи відстрочки від призову на строкову військову службу.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Цей документ зобов’язує призовника пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, у якій зазначається придатність чи непридатність призовника до строкової служби.

Повістка-призов на строкову військову службу. В ній вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці, а також зазначається, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження. Вручається військовозобов’язаним особам, котрі пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Повістки громадянам можуть вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Документ має бути вручений особисто. У разі відмови отримати повістку складається відповідний акт із підписами уповноважених осіб та свідків. Такий же механизм діє, якщо повістка надходить на підприємство, а працівник відмовився взяти її під підпис.

«Законодавством чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток, а тому вручення повістки на вулиці, блокпостах, за місцем проживання тощо не є незаконним. Основна умова — встановлення особи, якій вручається така повістка, що здійснюється на підставі документів, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія тощо)», — йдеться у роз'ясненні.

За ухилення від призову на строкову військову службу особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 335 Кримінального кодексу України. А статтею 336 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

В Україні є категорія громадян, які можуть бути призваними в армію за власним бажанням. Це — жінки.

Фото зі сторінки Генштаба ЗСУ у соцмережах

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