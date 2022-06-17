У Польщі водії вже мітингують проти здорожчання пального: що буде з цінами на бензин

Здорожчання ціни на нафту негативно вплинули на вартість бензину не тільки в Україні, а й в сусідній Польщі, куди виїхали від початку повномасштабної війни понад 4 мільйони українців. Чимало з них — на власних автівках. Тут за літр бензину марки А-98 доведеться викласти у середньому 8,24 злотих, за А-95 — 7,88 злотих, дизель обійдеться за літр понад 8 злотих. Літр газу -3,56 злотих. Про це повідомляє сайт AutoCentrum.pl.

Минулої суботи на АЗС у багатьох містах Польщі відбулися протести. Водії попередньо записалися через соціальну мережу та зірвали роботу станції «Орлен» з 16:00 до 18:00.

«Активність мітингувальників мала різні форми, в одних містах акція проходила у формі „технічної поломки“, в інших — водії заправляли близько літра пального та робили більші закупки на вокзалі, залишаючи в цей час автомобіль під ТРК, — повідомляють місцеві ЗМІ. - Були клієнти, які вирішили перевірити рівень масла, помити вікна, інші платили за газ копійками. За вікнами автомобілів лежали картки з гаслами: Action Blocking Orlen».

За інформацією сайту e-petrol.pl, експерти прогнозують подальше зростання вартості палива.

Нагадаємо, в Україні Кабмін ще в травні вирішив відпустити ціни на пальне, очікуючи, що бензин буде дешевшим за дизель.

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