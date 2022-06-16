Доставка бензину до авто, що зупинилося на дорозі: журналіст протестував новий сервіс

В Україні триває паливна криза . Попри те, що ще наприкінці квітня уряд обіцяв розв'язати питання з дефіцитом палива, заправити авто на АЗС вдається далеко не кожному водієві, оскільки продають бензин лічені години через обмежену кількість. При тому, що його вартість суттєво зросла у порівнянні з довоєнним періодом. Від дефіциту палива страждають у всіх регіонах країни. Бензин продають в обмежених кількостях на лічених заправках і не скрізь за готівку. На деяких АЗС вимагають спеціальну програму в смартфоні або відпускають паливо по талонах. Що ж робити водіям, які не дотягли до АЗС, що працює? З подібною проблемою нещодавно зіштовхнувся автор цих рядків. Щоб вирішити її, я скористався пошуковою системою, яка запропонувала новий сервіс: доставлення бензину до автомобіля, що заглухнув. На перший погляд — чудове розв'язання проблем. Можна вирушати в дорогу без побоювання зупинитися посеред дороги через брак палива. Але чи все так просто?

Зателефонувавши на вказаний номер, я дізнався, що доставка бензину по 65 грн за літр мені коштуватиме 700 гривень. І привезуть лише 10 літрів. «А що робити? Ми купуємо бензин на АЗС у Києві, де встановлено ліміт 10 літрів, і веземо вам», — пояснили та попередили, що треба перерахувати аванс на картку.

Такий варіант мені здався неприйнятним, оскільки постачальник цілком міг і не приїхати.

У пошуках розв'язання проблеми порожнього бака натрапив у мережі на оголошення: «Доставлю паливо до вашої машини. Київська область». Але вказані номери телефонів не відповідали.

Сторінки в соцмережах з подібними пропозиціями теж викликали сумніви — вони були нещодавно створені й чисті.

Але сервіси з доставляння палива, що працюють у Києві та області, дійсно є, і їх чимало. Мені вдалося поспілкуватися зі співробітником одного з них. Він розповів, що вартість привезеного до будинку палива може бути вищою, ніж на АЗС. А доставка коштуватиме від 200 до 500 гривень.

- Така послуга користується у киян та мешканців області попитом, — каже спеціаліст сервісу Kabanchik.ua Ігор. — У травні ми мали до 400 виїздів до клієнтів.

- Скільки коштує доставляння бензину додому?

- Ціни у всіх подібних сервісів майже однакові. По Києву — 200−300 гривень залежно від дальності.

- Паливо купуєте на АЗС чи є інші джерела?

- На звичайних АЗС, звісно. Як правило, намагаюся затаритись бензином, щоб вистачило на кілька доставлянь. Але іноді, коли в мене закінчуються запаси, а комусь дуже потрібний бензин, то їду на заправку перед виїздом до клієнта.

- За межі Києва виїжджаєте? Дуже мало зараз по трасі заправок, що працюють.

- Якщо є час та бензин, то виїжджаємо і в область. Там, звичайно, ціни будуть вищими. Ось нещодавно возив до Чабанів (передмістя Києва. - Авт.) 10 літрів. Клієнт сказав, що йому більше не потрібно. Їхати треба було за місто, а вже наближався час комендантської години. Я розумів, що повернутися не встигну. Тож і підняв ціну доставляння до 500 гривень. У результаті того дня я повернутися додому не встиг. Рух під час комендантської години заборонено. Довелося ночувати у машині. Бувають і такі випадки.

- Як клієнт може убезпечити себе від неякісного палива? Адже не кожен водій може за кольором та запахом визначити якість бензину.

- Можу лише порадити автолюбителям перед замовленням послуги читати відгуки про конкретного постачальника. Кожен сумлінний постачальник, до речі, повинен показати чеки з АЗС, щоб клієнт переконався, що йому доставили паливо з легальної заправки.

- Авансові платежі на картку невідомо кому викликають побоювання. Як із цим бути?

- Це не обов'язкова умова — перераховувати гроші на картку. Можна розрахуватися і на місці готівкою.

- Але ви теж ризикуєте проїхатись даремно. Клієнт може замовити паливо відразу в кількох постачальників та заправитися у того, хто приїде першим.

- Бувало й таке у моїй практиці. Траплялося, що й замовлення скасовували, коли я вже був на півдорозі, і на дзвінок не відповідали. Особисто я не дуже засмучуюся з цього приводу. Бензин зараз багатьом потрібен. Відмовиться один клієнт — знайдеться інший.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у серпні-вересні бензин знову може зникнути із заправок.

Фото Рixabay

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