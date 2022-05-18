У Кабміні вирішили відпустити ціни на паливо і очікують, що бензин буде дешевшим за дизель

Оперативний штаб при Кабінеті Міністрів на засіданні 17 травня ухвалив рішення тимчасово відмовитися від державного регулювання цін на бензин та дизельне паливо, яке було запроваджено у березні 2022 року .

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, таке рішення було ухвалено, аби оператори ринку змогли наситити ринок необхідним ресурсом і транспортували його з Європи в Україну.

При цьому міністр додала, що в уряді очікують, що навіть зі скасуванням держрегулювання граничні ціни на дизпаливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин — 52 гривні.

Якщо ж оператори ринку зловживатимуть своїм становищем, проти них вводитимуться санкції.

Зазначимо, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вважає неправильним рішення уряду про тимчасове скасування податку на пальне. У коментарі одному з YouTube-каналів він зазначив, що тим самим було досягнуто навіть не короткострокову, а «миттєву» мету щодо зниження цін на заправках. Проте вже через кілька тижнів стався дефіцит палива.

Водночас, Гетьманцев зазначив, що якщо зараз оподаткування відновити, це призведе до ще більшого зростання цін.

При цьому нафтотрейдери вважають, що нинішня паливна криза в Україні триватиме як мінімум до серпня. Саме стільки часу потрібно учасникам ринку, щоб виконати всі бюрократичні вимоги та налагодити ритмічні постачання бензовозами.

Оптимістичніші прогнози представників київської влади — у Київській міській державній адміністрації прогнозують, що бензин на заправках у Києві з'явиться в достатніх для водіїв обсягах вже до кінця травня.

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